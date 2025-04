Indonesia Hadir di Sidang CPD Ke-58 di New York, Dukung Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, NEW YORK - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN menghadiri International Conference on Population and Development (ICPD) di New York, Amerika Serikat (AS).

Kehadiran Isyana merupakan dukungan atas Rencana Aksi ICPD dan pencapaian Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Isyana menegaskan pentingnya implementasi Rencana Aksi ICPD yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat dari strategi pembangunan nasional dalam Sidang Commission on Population and Development 58th Session/ Komisi Kependudukan dan Pembangunan (CPD) ke-58 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Dia menjelaskan dengan lima tahun tersisa menuju Agenda 2030, sangat penting bagi kita untuk melaksanakan Rencana Aksi ICPD, dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat pembangunan.

"Ini untuk memastikan bahwa kemajuan pembangunan bukan hanya terukur dalam angka, tetapi juga mencerminkan populasi global yang berkembang, bermartabat, dan sejahtera, serta memenuhi janji untuk “no one left behind” tidak ada yang tertinggal”,” ujar Isyana dalam sambutannya.

Isyana menekankan Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan tren dan dinamika kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan nasional, dengan menempatkan pembangunan manusia di posisi teratas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program untuk mencapai SDGs.

”Dalam upaya ini, kami ingin berbagi beberapa strategi kunci berdasarkan pengalaman Indonesia,” tambahnya.

Indonesia, lanjutnya, memprioritaskan kolaborasi lintas sektor sebagai langkah kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan inisiatif kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.