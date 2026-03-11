Indonesia Harus Siap Menghadapi Kemungkinan Buruk, Kita Butuh Persatuan Nasional

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan soal masa sulit yang akan dihadapi masyarakat. Menurut Prabowo, bangsa Indonesia harus bersiap melewati masa sulit karena perang di Timur Tengah.

Menurut Prabowo, para kekuatan besar yang sedang bertikai bisa menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. "Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Pihak-pihak kekuatan besar sedang bertikai dan bisa menyeret bangsa-bangsa lain ke dalam keadaan yang susah.

Prabowo berkata Indonesia bisa ikut mengalami kesulitan akibat perang tersebut. Meski Indonesia berada jauh dari lokasi pertempuran, Prabowo menyebut perang di kawasan itu akan mempengaruhi Indonesia.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak bisa bersembunyi dari masalah yang akan datang. Ia berujar ingin mengatasi kesulitan tersebut secara langsung. "Kita harus berani mengatasi kesulitan, kita tidak menutupi kesulitan, kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan.

Berikut gambaran dampak dari perang di Iran yang harus kita hadapi bersama yang memerlukan ke kompakan seluruh elemen perekonomian Nasional baik itu elit politik, tokoh tokoh masyarakat, pengusaha, buruh, petani, mahasiswa, organisasi masyarakat ke agamaan Pemerintah dan lain lain. Kita butuh butuh Persatuan yang kuat untuk menghadapi tantangan besar untuk keselamatan bangsa.

Perang Iran dan Guncangan Ekonomi Global: Dunia di Ambang Skenario Mimpi Buruk

Konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini bukan lagi sekadar krisis geopolitik kawasan. Ia telah berkembang menjadi guncangan ekonomi global yang dampaknya menjalar dari pasar energi hingga harga pangan dunia.

Perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di jalur perdagangan, pasar keuangan, dan dapur rumah tangga masyarakat di berbagai belahan dunia.