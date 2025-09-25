Close Banner Apps JPNN.com
Indonesia Humanitarian Dialogue Bahas Kolaborasi Lintas Iman untuk Jadi Fondasi Kemanusiaan

Kamis, 25 September 2025 – 10:10 WIB
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue untuk memperkuat peran lintas iman dalam kerja kemanusiaan di Indonesia.

Forum tersebut digelar di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9).

Pertemuan itu menegaskan bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan jembatan kolaborasi dari berbagai pihak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, mengatakan langkah HFI sejalan dengan agenda pemerintah.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan mitra yang konsisten untuk menghadapi persoalan kemanusiaan.

“Kerja kemanusiaan yang dijalankan HFI sejalan dengan prioritas Kemenko PMK. Kita perlu bergerak bersama menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana sosial,” ucap Pratikno.

Untuk itu, dia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan.

Di lokasi yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan.

TAGS   humanitarian  Humanitarian Forum Indonesia  Pratikno  Nasaruddin Umar  Tomy Hendrajati  Human Initiative 

