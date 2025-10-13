Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Indonesia Jadi Inspirasi di Osaka World Expo 2025, Menekraf Teuku Riefky: Kita Patut Bangga

Senin, 13 Oktober 2025 – 19:15 WIB
Indonesia Jadi Inspirasi di Osaka World Expo 2025, Menekraf Teuku Riefky: Kita Patut Bangga - JPNN.COM
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, memberi sambutan pada seremoni penutupan Paviliun Indonesia di ajang Osaka World Expo 2025, Osaka, Senin (13/10/2025) (ANTARA/HO Kementerian Ekonomi Kreatif)

jpnn.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan keberadaan Paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025 menjadi bukti Indonesia sebagai pusat inspirasi kreatif dunia.

"Kita patut berbangga, karena melalui Paviliun ini, Indonesia bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inspirasi," kata Menteri Ekraf dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/10/2025).

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan etalase kebanggaan bangsa di mata dunia.

Baca Juga:

Ajang Osaka World Expo 2025 merupakan perhelatan terbesar ketiga di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia.

Tercatat sebanyak 150 negara dan 25 organisasi internasional berpartisipasi dalam ajang yang berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), inovasi teknologi, serta perkembangan sosial dan budaya global.

Pameran internasional ini berlangsung selama enam bulan, sejak 13 April hingga 13 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Designing Future Society for Our Lives”.

Baca Juga:

Paviliun Indonesia tampil dengan tema besar “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future”, menggambarkan harmoni antara alam, budaya, dan masa depan.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) berkolaborasi dengan Market & Museum dan DH Foundation dalam mengkurasi lima jenama unggulan yang mewakili subsektor ekonomi kreatif di toko cinderemata Paviliun Indonesia.

Menekraf Teuku Riefky Harsya mengatakan keberadaan Paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025 menjadi bukti Indonesia sebagai pusat inspirasi kreatif dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teuku Riefky  Teuku Riefky Harsya  Osaka World Expo 2025  Indonesia  kemenekraf  ekonomi kreatif  menteri ekraf 
BERITA TEUKU RIEFKY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp