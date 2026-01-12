Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Indonesia Jadi Negara Pertama, Komdigi Hapus Aplikasi Grok Milik Elon Musk

Senin, 12 Januari 2026 – 09:59 WIB
Indonesia Jadi Negara Pertama, Komdigi Hapus Aplikasi Grok Milik Elon Musk - JPNN.COM
Ilustrasi logo Grok. Foto: tangkapan layar akun X Elon Musk

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghapus sementara aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) Grok milik Elon Musk di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Indonesia menjadi negara di dunia yang melakukan pemutusan akses Grok.

Menurut dia, pemutusan aplikasi itu karena menjaga ruang digital yang aman dan beretika.

Baca Juga:

Menteri Meutya menegaskan praktik deepfake bermuatan seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

"Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Menkomdigi Meutya dalam siaran persnya, Minggu (12/1).

Kebijakan itu diambil menyusul temuan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake dan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital.

Baca Juga:

Politikus Partai Golkar itu menuturkan ruang digital tidak boleh menjadi wilayah bebas hukum.

Pemerintah memandang penyalahgunaan AI untuk membuat konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai kemanusiaan.

Kemkomdigi menghapus sementara aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) Grok milik Elon Musk di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grok AI  Elon Musk  Menteri meutya  komdigi  Kecerdasan buatan 
BERITA GROK AI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp