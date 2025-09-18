Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Indonesia Jadi Pasar Strategis Radisson: 7 Hotel Sudah Masuk Daftar, Puluhan Menyusul

Kamis, 18 September 2025 – 13:29 WIB
Indonesia Jadi Pasar Strategis Radisson: 7 Hotel Sudah Masuk Daftar, Puluhan Menyusul - JPNN.COM
Radisson Hotel Group menegaskan komitmennya memperluas jaringan di Indonesia dengan rencana ambisius membuka sekitar 20 hotel baru hingga tahun 2030. Foto: Dokumentasi Radisson

jpnn.com, JAKARTA - Radisson Hotel Group menegaskan komitmennya memperluas jaringan di Indonesia dengan rencana ambisius membuka sekitar 20 hotel baru hingga tahun 2030.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pariwisata nasional sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Executive Vice President & Global Chief Development Officer Radisson Hotel Group Elie Younes mengungkapkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dan penting bagi Radisson Hotel Group.

Baca Juga:

"Kami hadir dengan visi jangka panjang, jaringan hotel yang kuat, dan komitmen yang jelas untuk berkembang bersama mitra yang tepat,” ujar Elie Younes dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Elie Younes menyebut Radisson Hotel Group saat ini telah mengoperasikan tiga hotel di Indonesia dengan empat hotel lain dalam tahap perencanaan dan penandatangan.

Secara global, grup ini mengelola lebih dari 1.580 hotel yang tersebar di kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Pasifik.

Baca Juga:

Younes mengatakan Indonesia dipilih sebagai pasar ekspansi utama karena kombinasi antara basis perjalanan domestik yang besar, kelas menengah yang berkembang, serta daya tarik kuat bagi wisatawan internasional.

Dalam roadmap ekspansinya, Radisson akan memprioritaskan Jakarta dan Bali sebagai destinasi utama.

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dan penting bagi Radisson Hotel Group, 7 hotel sudah masuk daftar, puluhan menyusul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Radisson Hotel Group  Radisson  hotel  pariwisata  Wisatawan  Elie Younes  ekspansi  industri perhotelan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp