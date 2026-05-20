Indonesia Jadi Tuan Rumah ADCC 2026, Atlet Grappling Bisa Bersaing di Level Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah cabang olahraga bela diri Abu Dhabi Combat Club (ADCC) 2026.

Panitia penyelenggara ADCC 2026, Fara mengungkapkan bahwa ajang tersebut rencananya digelar pada 27 September 2026 di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Kehadiran ajang ini banyak dinantikan lantaran perkembangan komunitas grappling di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

“Kehadiran ADCC di Jakarta adalah momen yang sudah lama kami tunggu. Kami ingin atlet muda Indonesia tidak perlu lagi memandang panggung dunia dari jauh atau harus pergi ke luar negeri untuk berkompetisi di ADCC,” ungkap Fara.

Indonesia sendiri punya banyak atlet grappling yang merupakan dasar dari olahraga bela diri.

Pelatih grappling Indonesia Verontino FG menilai dari adanya ajang ADCC 2026 membuka kesempatan kepada atlet untuk tampil pada ajang internasional.

“Begitu banyak penggiat dan atlet di Indonesia yang mungkin tidak berkesempatan mengikuti pertandingan ADCC yang biasanya diselenggarakan di luar negeri,” ujar Verontino.

ADCC didirikan pada 1998 oleh Sheikh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab dan kini dikenal sebagai organisasi submission grappling paling bergengsi di dunia.