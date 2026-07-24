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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Indonesia Kecam Penyerangan Kapal Sipil oleh Sekutu Iran di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:56 WIB
Indonesia Kecam Penyerangan Kapal Sipil oleh Sekutu Iran di Laut Merah - JPNN.COM
Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI. ANTARA/kemlu.go.id/pri. (ANTARA/kemlu.go.id)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang tengah berlayar di perairan Laut Merah oleh kelompok Houthi.

Indonesia menegaskan bahwa aksi sekutu Republik Islam Iran itu bertentangan dengan hukum internasional.

Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi, serta menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan lautan, menetapkan batas zona maritim, serta melindungi lingkungan laut.

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"Tindakan penyerangan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk prinsip kebebasan bernavigasi, serta membahayakan keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui X, Jumat.

Dalam pernyataan tersebut, Indonesia juga kembali menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik di Yaman, melalui proses politik yang inklusif, yang sepenuhnya berada di tangan dan atas prakarsa Yaman sendiri.

Namun, Indonesia mengingatkan bahwa proses tersebut akan berada di bawah fasilitas PBB, dengan menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman.

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Sebelumnya pada Kamis, Kelompok Houthi Yaman menyatakan telah melancarkan operasi militer yang menargetkan dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah, dengan klaim bahwa kapal-kapal tersebut telah melanggar pembatasan maritim yang baru saja diumumkan oleh kelompok itu.

Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan pasukan Houthi menargetkan dua kapal tanker, yang diidentifikasi sebagai ENCELIA dan LAYLA, menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, serta drone.

Indonesia menegaskan bahwa aksi sekutu Republik Islam Iran itu bertentangan dengan hukum internasional

Sumber ANTARA

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TAGS   perang Iran  Laut merah  Diplomasi Indonesia  Iran  Houthi  kapal sipil  Yaman 
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