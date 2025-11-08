Close Banner Apps JPNN.com
Indonesia Kehilangan Sosok Tangguh, Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

Sabtu, 08 November 2025 – 17:22 WIB
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MantanKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia di usia 72 tahun, Sabtu (8/11). 

Lembaga antirasuah itu pun berduka atas kepergian pemimpin KPK periode 2007-2009 ini.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menuturkan almarhum adalah sosok yang tangguh dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Innalillahi wa innalillahi rojiun, indonesia kehilangan sosok tangguh yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi," kata Fitroh saat dihubungi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman menyatakan almarhum sempat sakit lama sebelum meninggal dunia.

"Sakit yang agak lama, pernah ada tumor di hidung," kata Boyamin Saiman saat dihubungi, Sabtu (8/11).

Boyamin meminta masyarakat mendoakan almarhum Antasari Azhar dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Mohon doanya mohon dimaafkan segala hal salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di akhirat," ujarnya.

