Indonesia Kokoh di Posisi 2 Klasemen SEA Games 2025, Menpora Bilang Begini

jpnn.com, BANGKOK - Kontingen Indonesia menunjukkan performa memuaskan di SEA Games 2025 Thailand. Hingga Senin malam (15/12) WIB, Indonesia memperoleh 52 medali emas, 65 perak, dan 68 perunggu sehingga kokoh bertengger di posisi kedua klasemen sementara.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menekankan bahwa prestasi ini tak lepas dari kekompakan semua stakeholder olahraga.

"Kalau mau berhasil harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau dilihat sampai prestasi hari ini sudah ada 52 emas, 65 perak dan 68 perunggu," ujar Erick Thohir dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta pada Senin (15/12) malam.

Erick Thohir juga mengapresiasi dukungan langsung dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Chef de Mission (CdM), serta ketua umum cabang olahraga yang hadir di lapangan mendampingi atlet.

Menurutnya, kehadiran para pemimpin cabang olahraga itu memberikan semangat besar bagi para atlet.

"Saya mengapresiasi KOI, CdM dan cabor yang benar-benar kita rasakan sebagai keluarga. Kami di sini kompak, saling mendukung, apalagi kalau pemimpinya ada di lapangan, apalagi ketua cabor yang menunggu para atlet berjuang. Kalau kita kompak, prestasi kita akan meningkat dan atlet-atlet terbaik yang akan dikirim," tambah Erick.

Erick Thohir juga menyampaikan pesan motivasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kontingen. Presiden ingin para atlet berjuang maksimal karena prestasi olahraga mencerminkan karakter bangsa yang penuh daya juang.

Lebih lanjut, Erick menyebut Presiden Prabowo berkomitmen menjaga masa depan atlet, salah satunya dengan bonus serta mendorong program dana pensiun atlet.