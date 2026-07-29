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Kuasai World Cup Woodball Championship 2026, Indonesia Raih Gelar Juara Umum

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:03 WIB
Kuasai World Cup Woodball Championship 2026, Indonesia Raih Gelar Juara Umum - JPNN.COM
Indonesia menjadi juara umum World Cup Woodball Championship 2026. Foto: IWbA

jpnn.com - Indonesia menunjukkan dominasinya di panggung internasional. Tim Merah Putih sukses menyabet gelar juara umum pada 10th World Cup Woodball Championship 2026 kategori senior yang digelar di Perlis, Malaysia.

Prestasi tersebut diraih setelah Indonesia mengumpulkan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. Raihan itu mengantarkan Merah Putih mengungguli tuan rumah Malaysia maupun Chinese Taipei dalam klasemen akhir.

Keberhasilan Indonesia tidak hanya datang dari sektor senior. Di kategori youth, tim yang hanya diperkuat dua atlet mampu mencuri satu medali emas. Pencapaian tersebut membawa Indonesia finis di posisi keempat meski harus bersaing dengan negara-negara yang menurunkan skuad jauh lebih banyak.

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Empat emas Indonesia di kategori senior dipersembahkan dari nomor Fairway Men's Team, Fairway Women's Doubles, Fairway Women's Individual, dan Stroke Women's Team.

Sementara itu, dua medali perak diraih dari nomor Fairway Women's Team dan Stroke Women's Individual. Satu medali perunggu lainnya disumbangkan melalui nomor Stroke Women's Doubles.

Hasil tersebut makin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara terkuat dalam olahraga woodball di level dunia.

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Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji menilai keberhasilan tersebut menjadi buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

"Menjadi juara umum di ajang dunia bukan sesuatu yang diraih dengan mudah. Kami harus melewati persaingan ketat melawan negara-negara terbaik. Hasil ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kualitas untuk terus bersaing di level tertinggi," ujar Aang.

Indonesia menyabet gelar juara umum pada 10th World Cup Woodball Championship 2026 kategori senior yang digelar di Perlis, Malaysia.

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TAGS   World Cup Woodball Championship 2026  World Cup Woodball Championship  Woodball  Timnas Woodball Indonesia  IWbA 
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