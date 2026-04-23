Indonesia Lirik Inovasi Digital Estonia Jelang Misi Bisnis di Jakarta

Kamis, 23 April 2026 – 21:37 WIB
Foto: dok Redhill

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Estonia dan perusahaan teknologi terkemuka menyatakan minat kuat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam modernisasi teknologi maritim serta percepatan transisi hijau.

Inisiatif ini menjadi langkah awal penting dalam memperkuat kerja sama bilateral guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan emisi, dan merespons tren industri global.

Deputy Foreign Minister, Mariin Ratnik menyampaikan besarnya potensi kerja sama Indonesia–Estonia yang belum tergarap, khususnya dalam inovasi digital, perdagangan, dan investasi

Dia juga menyoroti pentingnya Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan datang, yang dinilai dapat secara signifikan memperluas peluang perdagangan melalui penurunan tarif serta peningkatan akses pasar antara Indonesia dan Uni Eropa.

“Perjanjian perdagangan bebas seperti IEU-CEPA semakin penting dalam lanskap global saat ini. Perjanjian ini membuka peluang yang lebih luas bagi kedua pihak dan menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi ekonomi jangka panjang,” ujar Mariin.

Estonia dikenal luas sebagai salah satu negara dengan masyarakat digital paling maju di Eropa, serta menjadi rumah bagi berbagai perusahaan teknologi dan ekosistem inovasi terdepan. 

Hampir seluruh layanan publik di negara ini dapat diakses secara online selama 24/7, menunjukkan bagaimana tata kelola digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses secara signifikan. 

Pusat dari sistem ini adalah e-Estonia Briefing Centre, yang menampilkan bagaimana Estonia berhasil membangun infrastruktur digital yang terintegrasi dan berorientasi pada warga.

TAGS   maritim  Estonia  Inovasi  digital  Eropa 
