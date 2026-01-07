Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Indonesia Makin Gencar Optimalkan Bauksit untuk Memperkuat Rantai Pasok Hilirisasi

Rabu, 07 Januari 2026 – 16:24 WIB
Indonesia Makin Gencar Optimalkan Bauksit untuk Memperkuat Rantai Pasok Hilirisasi
Besarnya cadangan bauksit yang siap ditambang menunjukkan Indonesia memiliki modal mineral yang sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan dan hilirisasi bauksit semakin krusial untuk memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.

Bauksit yang diolah menjadi alumina dan aluminium merupakan bahan baku strategis bagi berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga energi terbarukan.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya bauksit Indonesia mencapai sekitar 7,4 miliar ton, dengan cadangan sekitar 2,7 miliar ton di antaranya berstatus siap ditambang.



Besarnya cadangan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki modal mineral yang sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Namun demikian, pemanfaatan cadangan bauksit tersebut selama ini belum optimal.

Hal ini tercermin dari pola produksi yang masih sangat bergantung pada ekspor bijih mentah.

Produksi bijih bauksit nasional sempat mencapai 31,8 juta ton pada 2022. Setelah penerapan larangan ekspor bahan mentah, produksi menurun menjadi sekitar 19 juta ton pada 2023 dan kembali menyusut menjadi 16,8 juta ton pada 2024.



TAGS   bauksit  hilirisasi  Rantai Pasok  industri  MIND ID  Ferdy Hasiman 
