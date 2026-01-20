Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: 4 Ganda Putra Tuan Rumah Tembus 16 Besar

Selasa, 20 Januari 2026 – 20:42 WIB
Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin melaju ke 16 Besar Indonesia Masters 2026 Super 500. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Empat ganda putra Indonesia mulus di babak pertama atau 32 Besar Indonesia Masters 2026 Super 500.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1) Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi kompak ke 16 Besar.

Fajar/Fikri melangkah ke babak kedua seusai mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dengan skor 21-16, 21-10.

Baca Juga:

Kemenangan juga diraih Raymobnd/Nikolaus seusai menumbangkan wakil Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi lewat pertarungan rubber game 22-20, 15-21, 21-10.

Leo/Bagas tidak mau ketinggalan dengan menang atas pasangan Taiwan, Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan dengan skor identik 21-16, 21-16.

Adapun Sabar/Reza mampu melaju seusai mengalahkan ganda Malaysia, Chia Weijie/Lwi Sheng Hao melalui pertarungan rubber game 21-18, 19-21, 21-10.

Baca Juga:

Indonesia berpeluang menambah wakil dari ganda putra seusai Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi tembus babak utama.

Pada hari kedua 32 Besar besok, ganda putra ranking 65 dunia tersebut akan jumpa wakil India, Arjun M.R./Hariharan Amsakarunan. (mcr16/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

TAGS   Indonesia Masters 2026  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana  Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi 
