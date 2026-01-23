Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan Jadi Penopang Terakhir Tunggal Putra

Jumat, 23 Januari 2026 – 05:39 WIB
Alwi Farhan saat tampil di Indonesia Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menunjukkan kematangan mental seusai melewati laga berat di babak 16 besar Indonesia Masters 2026.

Tunggal putra muda Indonesia itu berhasil mengamankan tiket perempat final berkat kemenangan rubber game 15-21, 21-19, 21-16 atas wakil China Wang Zheng Xing.

Alwi sempat berada dalam situasi sulit setelah kehilangan gim pembuka.

Baca Juga:

Tekanan dan permainan agresif lawan membuat ritme yang Alwi bangun kerap terputus.

Meski demikian, pebulu tangkis berusia 20 tahun itu memilih bertahan dengan kepala dingin dan perlahan mengubah arah pertandingan.

"Tidak mudah juga melawan pemain Wang Zheng Xing. Secara serangan memang dia sangat power, smesnya kencang," ucap Alwi.

Baca Juga:

Memasuki gim kedua, Alwi mulai menunjukkan reaksi berbeda. Pergerakannya lebih aktif, penempatan bola lebih rapi, dan pengambilan keputusan tampak jauh lebih tenang.

Menurut Alwi, kunci kebangkitan terletak pada keberaniannya mengambil inisiatif serta menjaga kontrol emosi agar tidak larut dalam tekanan suasana pertandingan di Istora.

