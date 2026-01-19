Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Ancaman Malaysia Bayangi Ganda Putra Merah Putih

Senin, 19 Januari 2026 – 18:46 WIB
Juara Indonesia Masters 2025 asal Malaysia, Man Wei Choong/Kai Wun Tee saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi Yonex-Sunrise Indonesia

jpnn.com - Sektor ganda putra diharapkan mampu menyumbang gelar juara bagi skuad Merah Putih pada ajang Indonesia Masters 2026.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menilai peluang sektor ganda putra makin terbuka setelah pasangan Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae, dipastikan tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut.

"Beberapa sektor, khususnya ganda putra memiliki peluang lebih besar berdasarkan performa, ke dalaman skuad serta stabilitas pasangan," ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Berdasarkan hasil undian, wakil Indonesia di sektor ganda putra dinilai memiliki kesempatan untuk melangkah jauh hingga partai final.

Sejumlah pasangan Merah Putih seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berada dalam pool yang sama.

Jika seluruh wakil Indonesia mampu melewati babak pertama, potensi terjadinya duel sesama pemain Merah Putih diperkirakan akan tersaji mulai babak 16 besar hingga perempat final.

Meski demikian, Eng Hian enggan jemawa. Dia mengingatkan bahwa persaingan, terutama di sektor ganda putra, berlangsung sangat ketat.

Malaysia, misalnya, menurunkan kekuatan terbaiknya dengan membawa pasangan Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, hingga Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong.

Wakil Malaysia siap mengagalkan upaya PBSI curi gelar dari sektor ganda putra pada Indonesia Masters 2026

