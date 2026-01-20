Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Bintang Dunia Datang ke Istora, Seberapa Jauh Target PBSI?

Selasa, 20 Januari 2026 – 05:51 WIB
Ilustrasi Bulu Tangkis Indonesia Masters. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Indonesia Masters 2026 akan menjadi salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di awal tahun.

Ajang BWF Super 500 itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 20–25 Januari 2026.

Beberapa pemain top dunia seperti Chen Yu Fei dari China hingga pasangan ganda putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dipastikan turun bertanding.

Indonesia sebagai tuan rumah juga tidak tinggal diam. PBSI menyiapkan kekuatan terbaik.

PBSI pun telah memasang target untuk tim Indonesia.

Eng Hian selaku Kabid Binpres PBSI menyebut persiapan atlet dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental di awal musim.

"Fokus utama berada pada stabilisasi kondisi fisik pasca turnamen akhir tahun, penajaman aspek teknis dan taktis sesuai karakter lawan, serta kesiapan mental bertanding di awal tahun," jelasnya.

PBSI menargetkan dua gelar juara pada ajang ini.

