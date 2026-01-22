Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri ke Perempat Final, Ujian Baru Menanti

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:28 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di Daihatsu Indonesia Masters 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - Duel panas sesama ganda putra Indonesia tersaji di 16 besar Indonesia Masters 2026 saat Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertemu Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Fajar/Fikri sempat mengendalikan permainan, tetapi kehilangan ritme pada gim kedua sebelum akhirnya mengunci kemenangan lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-16, 18-21, 21-13.

Selepas pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), Fajar mengakui perubahan strategi lawan membuat mereka sempat kesulitan.

Baca Juga:

"Di game kedua, Leo/Bagas memperlambat tempo permainan."

"Mereka tidak mau ke pola permainan kami yang cepat. Jadi, mereka memperlambat tempo permainan dan kami juga tidak sadar dan terlambat mengantisipasi," ucap Fajar.

Sementara itu, Fikri menegaskan tensi tinggi dalam pertandingan tersebut murni karena persaingan sehat antarpemain pelatnas.

Baca Juga:

"Kalau kami tanding ada psy war mungkin bukan gengsi ya, tetapi kan di dalam PBSI sesama ganda putra Indonesia kami saling bersaing."

"Dalam arti bersaing yang sportif, enggak aneh-aneh, cuma ya semuanya pasti pengin menang dan ingin jadi nomor satu," tiimpal Fikri.

