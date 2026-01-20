Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri Singkirkan Musuh Lama, Bidik Gelar di Istora

Selasa, 20 Januari 2026 – 17:38 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di Daihatsu Indonesia Masters 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali langkah di Indonesia Masters 2026 dengan hasil positif.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026), pasangan ranking empat dunia itu menundukkan wakil Taiwan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dua gim langsung 21-16, 21-10.

Fajar/Fikri meraih kemenangan dalam tempo singkat dan tanpa kehilangan kendali permainan.

Ini menjadi hasil positif kedua Fajar/Fikri setelah sebelumnya juga mengalahkan Chen/Li di ajang Malaysia Open 2026.

"Kami sudah sering bertemu mereka, terakhir dua minggu lalu di Malaysia Open."

"Tidak mudah memang melawan mereka yang memiliki speed dan power l uar biasa. Kami terus mempelajari permainannya karena di Malaysia, pertemuan kami cukup sengit," ucap Fajar.

Sebagai andalan tuan rumah, Fajar/Fikri datang ke Indonesia Masters 2026 dengan target tinggi.

"Target pasti ada ya, tidak hanya di Indonesia Masters, tetapi di semua kejuaraan pasti target buat kami berdua selalu ada."

