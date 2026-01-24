Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Gebuk 2 Senior, Raymond/Joaquin Pesan Tiket Final

Sabtu, 24 Januari 2026 – 18:56 WIB
Indonesia Masters 2026: Gebuk 2 Senior, Raymond/Joaquin Pesan Tiket Final - JPNN.COM
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil menembus final Indonesia Masters 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan besar dengan menembus final Indonesia Masters 2026.

Tiket partai puncak diraih berkat kemenangan impresif atas sesama wakil Merah Putih Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), pasangan muda Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-14.

Baca Juga:

Penampilan Raymond/Joaquin terbilang impresif di Indonesia Masters 2026.

Tak tanggung-tanggung, ganda putra ranking 23 dunia itu menyingkirkan dua seniornya sekaligus.

Sebelum menghajar Sabar/Reza, Raymond/Joaquin lebih dahulu memulangkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di babak perempat final.

Baca Juga:

Mereka pun mengaku tak menyangka bisa menginjakkan kaki di final Indonesia Masters 2026.

"Kami tidak menyangka dengan penampilan kami."

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan besar dengan menembus final Indonesia Masters 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2026  Raymond Joaquin  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi  Indonesia Masters 
BERITA INDONESIA MASTERS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp