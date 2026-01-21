Indonesia Masters 2026: Ginting Pastikan Tuan Rumah Tempatkan 16 Wakil di Babak Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting menutup perjuangan wakil tuan rumah di 32 besar Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1), tunggal putra kelahiran 20 Oktober 1996 itu menang atas wakil Belgia, Julien Carraggi dengan skor 12-21, 21-15, 21-10.

Seusai laga tersebut, Ginting mengaku mencoba mempersiapkan diri lebih maksimal untuk menghadapi babak berikutnya.

Sebab, dia sempat absen panjang akibat cedera bahu beberapa waktu lalu.

“Saya enggak tahu besok akan seperti apa, tapi yang pasti untuk malam ini sampai esok sebelum pertandingan, saya mau coba buat fokus, pemulihan dan mempersiapkan mental pikiran terlebih dahulu,” ungkap Ginting.

Dengan kemenangan tersebut, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu akan jumpa tunggal putra Singapura, Jason Teh. Pada laga sebelumnya, tunggal putra kelahiran 25 Agustus 2000 itu mengalahkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus straight game 21-16, 21-7.

Menilik rekor pertemuan, Ginting pernah sekali menang atas tunggal putra ranking 22 dunia tersebut pada 16 besar Asian Games 2022 dengan skor 21-14, 21-18.

“Nantinya saya akan mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya dengan berdiskusi dengan pelatih seperti apa,” ujar Ginting.