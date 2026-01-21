Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Langkah Mantap Leo/Bagas Berujung Duel Panas di Istora

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:03 WIB
Indonesia Masters 2026: Langkah Mantap Leo/Bagas Berujung Duel Panas di Istora - JPNN.COM
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di Indonesia Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Sorak penonton Istora mengiringi langkah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menuju 16 besar Indonesia Masters 2026.

Pasangan ranking 18 dunia itu menundukkan wakil Taiwan Zhi-We He/Huang Jui-Hsuan dua gim langsung, 21-16, 21-16, Selasa (20/1/2026).

Hasil tersebut sekaligus mengunci pertemuan sesama wakil Indonesia pada babak kedua.

Baca Juga:

Leo/Bagas dijadwalkan menghadapi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang telah lebih dahulu memastikan tiket 16 besar.

Bagas menyebut kemenangan tersebut diraih dengan pendekatan permainan yang lebih rileks.

Dia dan Leo memilih tampil tanpa beban demi mengeluarkan kemampuan terbaik di hadapan publik sendiri.

Baca Juga:

"Kami mencoba bermain lepas tanpa tekanan. Targetnya hanya satu, menampilkan permainan terbaik di turnamen kandang," ucap Bagas.

Dukungan penuh penonton Istora turut memberi warna tersendiri bagi penampilan Leo/Bagas.

Sorak penonton Istora mengiringi langkah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menuju 16 besar Indonesia Masters 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2026  Leo Bagas  Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana  Fajar Fikri  Indonesia Masters 
BERITA INDONESIA MASTERS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp