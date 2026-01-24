Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Merinding di Istora, Alwi Farhan Mencetak Sejarah

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:01 WIB
Alwi Farhan berhasil lolos ke final Indonesia Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menjadi wakil Indonesia pertama yang mengamankan tempat di final Indonesia Masters 2026.

Pemain muda berusia 20 tahun itu bermain impresif saat bertemu delegasi Taiwan Chi Yu-Jen.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), Alwi menang meyakinkan dengan skor 21-11, 21-12.

Final Indonesia Masters 2026 terasa cukup bersejarah bagi Alwi.

Pasalnya, ini kali pertama pemain kelahiran Surakarta itu menembus turnamen BWF Super 500.

Alwi pun tak bisa menutupi rasa gembiranya karena berhasil merebut tiket Indonesia Masters 2026 di depan ribuan penonton Istora.

"Selalu merinding (bermain di Istora Senayan). Pada 2018 saya masih menjadi penonton melihat Anthony Sinisuka Ginting menjadi juara."

"Sekarang, saya bermain di sini dan berhasil lolos ke final," ucap Alwi.

