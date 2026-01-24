Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Saat Tekanan Tak Mematahkan Langkah Sabar/Reza

Sabtu, 24 Januari 2026 – 05:30 WIB
Indonesia Masters 2026: Saat Tekanan Tak Mematahkan Langkah Sabar/Reza - JPNN.COM
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi saat tampil di perempat final Indonesia Masters 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Langkah Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani makin mantap di Indonesia Masters 2026.

Kemenangan di babak perempat final tak hanya mengantar mereka ke semifinal, tetapi juga memastikan Indonesia sudah menggenggam satu tiket final ganda putra.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), Sabar/Reza tampil solid saat menghadapi pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

Baca Juga:

Pasangan berakronim SabRez itu menang dua gim langsung dengan skor 22-20, 21-19.

Hasil tersebut memperpanjang dominasi Sabar/Reza atas Man/Tee.

Dari tujuh pertemuan yang telah dilalui, ganda putra ranking tujuh dunia itu kini unggul telak dengan rekor 6-1.

Baca Juga:

"Alhamdulillah bersyukur bisa menang. Pertandingan ini enggak mudah buat kami. Di game pertama tertekan terus, untuk membalikkan keadannya juga agak susah."

"Namun, di akhir game pertama tadi kami coba terus fokus dan bisa meraih game pertama, Di game kedua, kami lebih percaya diri dan berbuah manis," ucap Reza.

Sabar/Reza bertahan dari laga dramatis dan memastikan tiket final untuk ganda putra Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2026  sabar reza  Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi  Indonesia Masters  Ganda Putra 
BERITA INDONESIA MASTERS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp