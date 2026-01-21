Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Saat Ubed Harus Waspada, Loh Kean Yew Menunggu

Rabu, 21 Januari 2026 – 16:17 WIB
Indonesia Masters 2026: Saat Ubed Harus Waspada, Loh Kean Yew Menunggu - JPNN.COM
Pebulu tangkis Moh. Zaki Ubaidillah saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026. Foto: Dokumentasi Yonex Sunrise Indonesia

jpnn.com - Pebulu tangkis Moh. Zaki Ubaidillah melangkah mulus pada babak pertama Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), tunggal putra binaan PB Djarum itu menang atas wakil India Kiran George dengan skor 21-17, 21-14.

Kemenangan tersebut mengantarkan Ubed -sapaan akrab Zaki- berjumpa tunggal putra Singapura Loh Kean Yew pada babak 16 besar.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya, pemain peringkat 10 dunia itu memastikan tiket ke babak kedua seusai mengatasi perlawanan wakil Denmark Magnus Johannesen dengan skor 21-13, 21-12.

Ubed mengaku tak ingin lengah saat kembali berhadapan dengan pemain yang akrab disapa LKY tersebut.

Peraih medali perak SEA Games 2025 itu menilai performa Loh tengah menanjak sehingga dibutuhkan kondisi fisik prima untuk menghadapi jago Singapura tersebut.

Baca Juga:

"Saya tidak boleh lengah walaupun sebelumnya sudah pernah menang. Menghadapi pertandingan babak kedua, saya mau memperbaiki recovery dan pemulihan badan terlebih dahulu," ujar Ubed.

Menilik rekor pertemuan, Moh. Zaki Ubaidillah pernah sekali mengalahkan Loh Kean Yew, tepatnya pada semifinal SEA Games 2025. Saat itu, Ubed menang straight game dengan skor 21-19, 21-10.

Pebulu tangkis Moh. Zaki Ubaidillah enggan jemawa kembali berhadapan dengan Loh Kean Yew pada 16 besar Indonesia Masters 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters 2026  Ubed  Moh Zaki Ubaidillah  Indonesia Masters  Loh Kean Yew 
BERITA INDONESIA MASTERS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp