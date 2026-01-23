Indonesia Masters 2026: Selebrasi Jafar/Felisha Bikin Istora Heboh

jpnn.com - Pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mampu menembus semifinal Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), ganda campuran ranking sembilan dunia itu menang atas wakil Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue lewat pertarungan rubber game 13-21, 22-20, 21-16.

Selepas pertandingan, Jafar/Felisha mengaku masih banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga permainannya terlambat panas.

Namun, dengan bermain lebih menekan, pasangan yang memulai debut di Indonesia International Challenge 2024 tersebut akhirnya menang dalam tempo 1 jam 10 menit.

"Pada gim pertama setelah interval memang lawan bermain cepat. Kami juga kalah angin, jadi kami bingung dan tidak bisa keluar dari tekanan," kata Jafar.

"Awal gim kedua kami masih terbawa permainan lawan. Namun, dengan komunikasi dan daya juang tidak mau kalah akhirnya kami bisa merebut gim kedua,” timpal Felisha.

Selebrasi kemenangan Jafar/Felisha sontak membuat pubilk Istora Senayan bergemuruh.

Dengan hasil ini, juara Taipei Open 2025 itu akan jumpa pemenang laga Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (China) melawan Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark).