JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Senyum Remaja Thailand Seusai Menggebrak Istora

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:38 WIB
Selebrasi pebulu tangkis Thailand, Pitchamon Opatniputh seusai tembus final Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1). Foto: Facebook/Badminton Association of Thailand

jpnn.com - Pebulu tangkis Thailand Pitchamon Opatniputh membuat kejutan pada Indonesia Masters 2026 dengan menembus partai final.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), tunggal putri kelahiran 4 Januari 2007 itu sukses menyingkirkan wakil Malaysia Letshanaa Karupathevan lewat kemenangan dua gim langsung 21-15, 21-17.

Pebulu tangkis peringkat 36 dunia tersebut mengaku bangga bisa melangkah hingga partai puncak turnamen BWF Super 500.

Dengan persiapan matang, wanita asal Chiang Mai itu mampu tampil konsisten sepanjang turnamen hingga memastikan tiket final Indonesia Masters 2026.

“Saya sangat bangga dengan pencapaian saya di Indonesia Masters 2026.” 

“Saya bekerja keras dalam persiapan menghadapi semifinal ini, dan akhirnya bisa meraih hasil yang membanggakan,” ujar Pitchamon.

Pada partai puncak, Pitchamon Opatniputh akan jumpa wakil China Chen Yu Fei.

Tunggal putri Negeri Tirai Bambu itu melaju seusai mengalahkan wakil Jepang Nozomi Okuhara straight game 21-15, 24-22.

