JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Masters 2026: Tubuh Tak Prima, Sabar/Reza Tetap Menyala

Kamis, 22 Januari 2026 – 13:58 WIB
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat tampil di Indonesia Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus melalui jalan berliku untuk mengamankan tiket perempat final Indonesia Masters 2026.

Bermain di hadapan Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), pasangan berakronim SabRez itu dipaksa bekerja keras sebelum akhirnya menyingkirkan wakil Malaysia, Nur Moh Azriyn Ayub/Tan Wee Klong.

Sabar/Reza menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 19-21, 21-16, 21-17.

Pertandingan ini berlangsung sengit sejak awal. Sabar/Reza sempat kesulitan mengimbangi agresivitas lawan dan harus rela melepas gim pertama.

Mental bertanding pasangan tuan rumah kembali teruji pada dua gim berikutnya.

Namun, dengan permainan yang lebih berani dan disiplin, SabRez berhasil membalikkan keadaan dan menuntaskan laga lewat pertarungan tiga gim.

"Alhamdulillah bersyukur bisa memenangkan pertandingan tadi. Di gim pertama kami sempat terlalu menunggu dan di poin-poin akhir fokus kami menurun, itu yang membuat kami kalah."

"Namun, di gim kedua dan ketiga kami bisa memperbaiki situasi, lebih berani mengambil inisiatif, dan akhirnya membalikkan keadaan," ucap Reza.

