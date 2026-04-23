Indonesia masuk jajaran negara paling kebal guncangan energi global 2026 versi JP Morgan.

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional.

Di tengah ketidakpastian pasar energi dunia yang kian bergejolak, Tanah Air dinobatkan sebagai salah satu negara dengan daya tahan energi terbaik di dunia *menurut laporan terbaru JP Morgan bertajuk Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026.*

Dalam laporan yang mengevaluasi 52 negara konsumen energi terbesar tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia dalam indikator "Total Faktor Perlindungan".

Posisi ini membuktikan bahwa sebagian besar porsi energi nasional kita relatif aman dan terlindungi dari liarnya fluktuasi harga minyak dan gas internasional, hanya terpaut satu tingkat di bawah Afrika Selatan.

Tak hanya itu, jika menggabungkan ketahanan energi dengan rendahnya ketergantungan pada impor, Indonesia kokoh bertengger di peringkat ketiga global.

Pencapaian ini mencerminkan struktur energi nasional yang sangat solid dalam menghadapi tekanan eksternal dibandingkan negara-negara maju lainnya.

JP Morgan menyebutkan, kekuatan utama Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya energi domestik yang melimpah.

Sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia, produksi batu bara nasional menjadi "benteng" utama yang meredam dampak lonjakan harga energi global.