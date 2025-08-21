Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Indonesia Mengajar Gelar Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Catat Tanggalnya

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:18 WIB
Indonesia Mengajar Gelar Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Indonesia Mengajar menggelar Olimpiade Genomik Indonesia 2025, catat tanggal pelaksanaannya. Foto: Dok. REGENE

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Mengajar menggelar ajang olimpiade sains yang pertama dan bersejarah dalam bidang genomik, bertajuk Olimpiade Genomik Indonesia 2025.

Dilandasi oleh semangat untuk menghadirkan ilmu genomik yang dapat diakses semua anak bangsa,

Olimpiade besutan Indonesia Mengajar bekerja sama dengan Regene Academy, menjadi ajang bagi generasi muda untuk mengenal genetik dengan cara yang inklusif, menyenangkan,dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

OGI dirancang bukan sekadar lomba sains, melainkan ruang untuk belajar, bereksperimen, dan menumbuhkan rasa ingin tahu.

Pesertanya adalah anak-anak SMP dan SMA dari berbagai daerah, baik sekolah unggulan di kota besar maupun sekolah di pelosok negeri yang selama ini jarang mendapat kesempatan ikut kompetisi nasional. 

"OGI 2025 mempertemukan anak-anak hebat dari Papua, Nias Barat, Kepulauan Aru, hingga Sigi di Sulawesi Tengah," kata Ketua Pengarah OGI, Prof Amin Soebandrio, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Prof Amin optimistis OGI bukan sekadar kompetisi, melainkan gerakan membuka akses ilmu pengetahuan. Ilmu genomik sering dianggap rumit dan hanya untuk para ilmuwan. Padahal, rasa ingin tahu tentang bagaimana tubuh, alam, dan kehidupan bekerja adalah milik semua orang.

"OGI hadir untuk menjadi ruang eksplorasi, belajar, an terkoneksi dengan masa depan. Inilah bukti bahwa kesempatan yang setara dapat menumbuhkan harapan besar bagi masa depan sains Indonesia,” ujar Prof Amin.

Indonesia Mengajar menggelar Olimpiade Genomik Indonesia 2025, catat tanggal pelaksanaannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Mengajar  Olimpiade Genomik Indonesia 2025  ilmu genomik  genomik 
BERITA INDONESIA MENGAJAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp