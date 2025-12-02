Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Indonesia Mengalami Inflasi 0,17 Persen pada November 2025

Selasa, 02 Desember 2025 – 14:06 WIB
Indonesia Mengalami Inflasi 0,17 Persen pada November 2025 - JPNN.COM
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Ilustrasi - rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025.

"Adapun secara tahunan, inflasi mencapai 2,72 persen year-on-year (yoy)," ujar Pudji dikutip Selasa (2/12).

Baca Juga:

Pudji Ismartini juga menyebutkan inflasi secara tahun kalender year-to-date (ytd), yaitu sebesar 2,27 persen.

"Sedangkan secara tahun kalender, inflasi sebesar 2,27 persen," katanya.

BPS juga mencatat beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi bulanan pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,59 persen (mtm) dan andil 0,02 persen.

Baca Juga:

“Ini (komoditas beras yang mengalami deflasi) terjadi di 28 provinsi. Sementara 8 provinsi mencatat inflasi dan 2 provinsi lainnya stabil,” kata Pudji.

Pudji mengatakan secara historis, beras mengalami inflasi pada November 2022 dan 2023, namun berbalik deflasi pada November 2024 dan 2025 dengan penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan pada November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  Badan Pusat Statistik  inflasi  rupiah  beras 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp