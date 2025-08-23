Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2025 Dipenuhi 71 Brand

jpnn.com, JAKARTA - Pestanya penggemar motor, helm, apparel, dan aksesori berlabel Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) kembali digelar tahun ini.

IMHAX 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4-7 September 2025 di gedung Smesco, Jakarta.

IMHAX 2025 merupakan edisi ketiga dari pameran yang digagas oleh PT. Raja Caraka Motor Indonesia.

Tahun ini, IMHAX kembali disponsori oleh Idemitsu Lubricants serta mendapat dukungan dari Maxdecal serta Blibli.

Senior Manager Marketing PT. Idemitsu Lube Indonesia Ronald Notodihardjo mengatakan 2025 merupakan tahun ketiga berturut-turut Idemitsu menjadi sponsor utama IMHAX.

“Idemtisu percaya bahwa kolaborasi dengan IMHAX menjadi wadah untuk para pencinta otomotif di Indonesia. Sebagai brand yang telah lama berkomitmen dalam menyediakan produk pelumas yang berkualitas, kami berharap kehadiran Idemitsu sebagai sponsor utama dapat memberikan dampak positif,” kata Ronald dalam keterangannya, Sabtu (22/8).

IMHAX akan menjadi pameran terbesar di Indonesia yang menghadirkan berbagai produk motor, helm, apparel, aksesori, hingga suku cadang sepeda motor dalam satu panggung.

"Sejak pertama kali kami selenggarakan pada 2023 dan berlanjut ke 2024, IMHAX langsung mendapatkan animo tinggi dari para pencinta otomotif khususnya roda dua. Kami berkomitmen menjadikan IMHAX sebagai barometer tren dan inovasi industri otomotif di Indonesia," ujar Hardiyansah selaku Project Manager IMHAX 2025.