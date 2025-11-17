Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Indonesia Music Summit 2025: Forum Kolaboratif dan Gagasan Demi Industri Musik

Senin, 17 November 2025 – 11:11 WIB
Dhani ‘Pette’ Widjanarko, Founder Sashana Indonesia & Project Director IMUST 2025. Foto: Dok. IMUST

jpnn.com, JAKARTA - Sashana.ID mempersembahkan Indonesia Music Summit 2025, sebuah forum dua hari yang didedikasikan sebagai ruang diskusi empatik bagi seluruh pemangku kepentingan ekosistem musik Indonesia.

Acara tersebut akan digelar pada 19-20 November 2025, pukul 13.00-21.00 WIB di Gedung Ali Sadikin dan Gedung Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Indonesia Music Summit 2025 menghadirkan perbincangan mendalam, pertukaran gagasan, serta inisiatif kolaboratif untuk merumuskan solusi dan rekomendasi bersama bagi masa depan industri musik nasional.

Baca Juga:

“Indonesia Music Summit 2025 kami hadirkan sebagai ruang temu yang jujur, inklusif, dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan musik. Di tengah perubahan ekosistem yang begitu cepat, kita membutuhkan tempat untuk berhenti sejenak, mendengar, lalu merumuskan langkah bersama. IMUST adalah upaya kami membangun budaya diskusi yang lebih sehat, yang memberi ruang bagi suara musisi, pekerja industri, dan komunitas kreatif untuk benar-benar didengar," ungkap Dhani ‘Pette’ Widjanarko, Founder Sashana Indonesia & Project Director IMUST 2025.

Sebagai ajang yang memadukan dialog kreatif lintas disiplin, Indonesia Music Summit 2025 mengusung semangat kolaborasi antara musisi, pekerja industri, kreator, penggiat seni, institusi pendidikan, komunitas, hingga pelaku usaha.

Forum tersebut dirancang untuk membuka ruang aman bagi seluruh peserta dalam membahas tantangan ekosistem musik sekaligus menggali peluang di era digital yang terus berkembang.

Baca Juga:

“Industri musik Indonesia saat ini berada dalam fase penting. Banyak peluang baru, tetapi juga banyak kebingungan, terutama bagi musisi dan pelaku industri skala kecil. Forum seperti Indonesia Music Summit sangat diperlukan untuk menyamakan perspektif, memahami tantangan nyata di lapangan, dan mencari terobosan bersama. Saya berharap IMUST bisa menjadi jembatan yang memperkuat ekosistem musik kita dari hulu ke hilir," beber Harry 'Koko' Santoso, Pelaku Industri Musik Indonesia

Rangkaian acara Indonesia Music Summit 2025 terdiri dari beberapa sesi seperti Music Discourse; Sesi diskusi utama yang menghadirkan sosok-sosok berpengaruh dalam industri musik Indonesia. Para
pembicara akan membahas isu-isu strategis mulai dari hak intelektual, distribusi digital,
keberlangsungan musisi independen, hingga peran teknologi dalam produksi musik.

TAGS   Indonesia Music Summit 2025  IMUST 2025  IMUST  Indonesia Music Summit 
