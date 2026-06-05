Indonesia Open 2026: 7 Wakil Merah Putih Selamat ke Perempat Final, Ada Kejutan Besar

Jumat, 05 Juni 2026 – 06:21 WIB

jpnn.com - Kontingen Merah Putih masih menjaga peluang untuk merengkuh trofi Indonesia Open 2026.

Hingga berakhirnya pertandingan 16 besar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), tujuh wakil Indonesia berhasil mengamankan tempat di perempat final.

Salah satu cerita menarik datang dari Putri Kusuma Wardani.

Pemain yang menjadi satu-satunya andalan Indonesia di sektor tunggal putri itu mampu menjaga napas tuan rumah setelah melewati laga penuh tekanan melawan Michelle Li (Kanada).

Sempat kehilangan gim pertama, Putri KW menunjukkan ketenangan saat memasuki dua gim berikutnya. Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu akhirnya menang rubber game dengan skor 12-21, 21-18, 21-16.

Sorotan lain hadir dari sektor ganda putra. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kembali menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata.

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Ganda putra muda Indonesia itu membuat publik Istora bersorak setelah menumbangkan jagoan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung 21-13, 21-17

Satu tiket lain dari sektor ganda putra diamankan Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Isfahani.