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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: 7 Wakil Merah Putih Selamat ke Perempat Final, Ada Kejutan Besar

Jumat, 05 Juni 2026 – 06:21 WIB
Indonesia Open 2026: 7 Wakil Merah Putih Selamat ke Perempat Final, Ada Kejutan Besar - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final Indonesia Open 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Kontingen Merah Putih masih menjaga peluang untuk merengkuh trofi Indonesia Open 2026.

Hingga berakhirnya pertandingan 16 besar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), tujuh wakil Indonesia berhasil mengamankan tempat di perempat final.

Salah satu cerita menarik datang dari Putri Kusuma Wardani.

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Sempat kehilangan gim pertama, Putri KW menunjukkan ketenangan saat memasuki dua gim berikutnya. Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu akhirnya menang rubber game dengan skor 12-21, 21-18, 21-16.

Sorotan lain hadir dari sektor ganda putra. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kembali menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata.

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Satu tiket lain dari sektor ganda putra diamankan Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Isfahani.

Kontingen Merah Putih masih menjaga peluang untuk merengkuh trofi Indonesia Open 2026.

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TAGS   Indonesia Open 2026  Indonesia Open  perempat final Indonesia Open 2026  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Jonatan Christie  Putri KW 
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