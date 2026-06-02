Indonesia Open 2026: Alwi Farhan Makin Panas, Siap Hadapi Jonatan Christie

Rabu, 03 Juni 2026 – 03:53 WIB

jpnn.com - Alwi Farhan melanjutkan perjalannya di Indonesia Open 2026 setelah memesan tiket ke babak 16 besar.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), pemain kelahiran Surakarta itu menyingkirkan wakil India Lakshya Sen dengan kemenangan dua gim langsung 21-19, 21-16.

Hasil ini sekaligus menjaga asa tuan rumah di sektor tunggal putra pada turnamen BWF Super 1000 tersebut.

Atmosfer Istora kembali menjadi faktor penting bagi Alwi. Dukungan penonton disebut memberikan dorongan tersendiri untuk tetap bertahan dalam situasi sulit di lapangan.

"Bermain di Istora itu selalu punya rasa yang berbeda. Saya sangat menikmati atmosfernya karena sudah lama juga tidak merasakannya. Harapannya tentu bisa tampil lebih baik dari sebelumnya," ucapnya.

Di babak 16 besar, Alwi sudah ditunggu tantangan berat berupa duel sesama wakil Indonesia, Jonatan Christie.

Pertemuan ini dipastikan menjadi sorotan karena mempertemukan dua generasi berbeda di sektor tunggal putra Merah Putih.

Menjelang laga tersebut, Alwi memilih bersikap tenang dan tidak ingin terbebani ekspektasi.