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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: Asa Juara Tuan Rumah Ada di Tangan Jojo dan Raymond/Joaquin

Minggu, 07 Juni 2026 – 00:45 WIB
Indonesia Open 2026: Asa Juara Tuan Rumah Ada di Tangan Jojo dan Raymond/Joaquin - JPNN.COM
Selebrasi pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak dua wakil tuan rumah menembus final Indonesia Open 2026.

Pebulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di partai puncak itu ialah Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).

Jojo, sapaan akrab Jonatan, melangkah ke final seusai mengalahkan tunggal putra Thailand, Panitchapon Teeraratsakul, lewat pertarungan rubber game 16-21, 21-10, 21-12.

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Kemenangan  tersebut membuat peraih medali emas Asian Games 2018 itu akan menantang wakil Kanada, Victor Lai, di final. 

Pada laga sebelumnya, tunggal putra ranking 14 dunia itu menang melawan wakil Taiwan Chou Tien Chen 21-19, 19-21, 21-19.

Dari sektor ganda putra, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan dengan melangkah ke final.

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Juara Australia Open 2025 itu mengalahkan rekan satu negaranya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, 21-15, 21-18.

Hanya saja, kegemilangan Jojo dan Raymond/Joaquin tidak diikuti pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Hasil lengkap semifinal Indonesia Open 2026 bisa dilihat di sini dengan menempatkan dua wakil tuan rumah ke partai final, Minggu (7/6)

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TAGS   Indonesia Open 2026  Jonatan Christie  Raymond/Joaquin  Semifinal Indonesia Open  final indonesia open 
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