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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: Begini Kiat Chen Yu Fei tak Pernah Kendur di Tengah Jadwal Padat

Sabtu, 06 Juni 2026 – 13:24 WIB
Indonesia Open 2026: Begini Kiat Chen Yu Fei tak Pernah Kendur di Tengah Jadwal Padat - JPNN.COM
Pebulu tangkis China, Chen Yufei saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). Foto: Yonex-Sunrise

jpnn.com - Pebulu tangkis China Chen Yu Fei membagikan tip untuk bisa tampil konsisten sepanjang turnamen yang diikuti.

Tunggal putri kelahiran 1 Maret 1998 itu menilai mental pantang menyerah menjadi faktor penting bagi setiap pemain untuk menjaga performa di setiap penampilan.

“Butuh mental tidak kenal menyerah. Saya harus bisa langsung siap pada setiap turnamen yang saya ikuti dari babak pertama,” ujar peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut.

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Tak heran, banyak penggemar mengagumi penampilan pebulu tangkis asal Hangzhou itu setelah mampu menjaga konsistensi selama empat pekan beruntun di tur Asia.

Tercatat, Chen telah berlaga sejak Thailand Open 2026 pada pertengahan Mei hingga Indonesia Open 2026 yang berlangsung awal Juni.

Pada dua turnamen di Thailand Open dan Malaysia Masters 2026, tunggal putri ranking empat dunia itu sukses melangkah hingga final dan finis sebagai runner-up.

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Sementara itu, langkah Chen terhenti di semifinal Singapore Open 2026 setelah kalah dari wakil Korea An Se-young, dengan skor 22-20, 12-21, 15-21.

Pekan ini, Chen kembali menunjukkan performa impresif di Indonesia Open 2026 dengan menembus babak semifinal.

Pebulu tangkis China, Chen Yufei membagikan tips untuk bisa tampil konsisten sepanjang turnamen yang diikuti sepanjang empat pekan bertanding

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TAGS   Chen Yu Fei  Indonesia Open 2026  Indonesia Open  tunggal putri 
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