Indonesia Open 2026: Fakta Pahit Terungkap Setelah Fajar/Fikri Gugur di Babak Pertama

Rabu, 03 Juni 2026 – 17:10 WIB

jpnn.com - Hasil antiklimaks diraih Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ketika tampil di babak pertama Indonesia Open 2026.

Alih-alih melaju ke 16 besar, ganda putra ranking dua dunia itu justru kandas di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Di luar dugaan, pasangan yang baru saja menjadi runner up Thailand Open 2026 itu takluk dari duo China Chen Bo Yang/Liu Yi dua gim langsung 13-21, 14-21.

Selepas pertandingan, Fajar mengakui ini merupakan laga terburuknya ketika berduet dengan Fikri.

"Maaf belum bisa melaju ke babak berikutnya. Bisa dibilang ini penampilan terburuk saya sejak berpasangan dengan Fikri," ucap Fajar.

Kampiun China Open 2025 itu tak mau menjadikan kelelahan sebagai alasan.

Sebelumnya, Fajar/Fikri baru saja memainkan partai final Singapore Open 2026 pekan lalu dalam pertarungan rubber game melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

"Efek back to back turnamen itu sudah biasa. Tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak," tambah Fajar.