Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Buka Jalan Akhiri Kutukan 14 Tahun

Sabtu, 06 Juni 2026 – 18:55 WIB
Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Buka Jalan Akhiri Kutukan 14 Tahun - JPNN.COM
Jonatan Christie melaju ke final Indonesia Open 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jonatan Christie sukses melangkah ke final Indonesia Open 2026.

Perjuangan Jojo -sapaan Jonatan- untuk meraih tiket ke puncak tidaklah mudah.

Peraih emas Asian Games 2018 itu harus berjuang tiga gim untuk menyingkirkan wakil Thailand Panitchaphon Teeraratsakul.

Baca Juga:

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Jojo sempat menyerah di gim pertama dengan skor 16-21.

Namun, peraih emas Asian Games 2018 itu bangkit pada dua gim berikutnya dan mengunci kemenangan 21-10, 21-12.

Hasil tersebut terasa spesial karena menjadi final pertama Jojo di Indonesia Open sepanjang kariernya.

Baca Juga:

Pemain berusia 28 tahun itu bersyukur akhirnya mampu menembus partai puncak turnamen level Super 1000 tersebut.

"Bisa melangkah sejauh ini cukup berarti karena sudah menunggu momen ini cukup lama. Saya terus berusaha dan mencari formula yang tepat."

Sempat kehilangan gim pertama, Jonatan Christie bangkit dan melaju ke final Indonesia Open 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  Indonesia Open 2026  Indonesia Open  Jojo  Tunggal Putra  bulu tangkis 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp