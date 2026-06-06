Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Buka Jalan Akhiri Kutukan 14 Tahun

Sabtu, 06 Juni 2026 – 18:55 WIB

jpnn.com - Jonatan Christie sukses melangkah ke final Indonesia Open 2026.

Perjuangan Jojo -sapaan Jonatan- untuk meraih tiket ke puncak tidaklah mudah.

Peraih emas Asian Games 2018 itu harus berjuang tiga gim untuk menyingkirkan wakil Thailand Panitchaphon Teeraratsakul.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Jojo sempat menyerah di gim pertama dengan skor 16-21.

Namun, peraih emas Asian Games 2018 itu bangkit pada dua gim berikutnya dan mengunci kemenangan 21-10, 21-12.

Hasil tersebut terasa spesial karena menjadi final pertama Jojo di Indonesia Open sepanjang kariernya.

Pemain berusia 28 tahun itu bersyukur akhirnya mampu menembus partai puncak turnamen level Super 1000 tersebut.

"Bisa melangkah sejauh ini cukup berarti karena sudah menunggu momen ini cukup lama. Saya terus berusaha dan mencari formula yang tepat."