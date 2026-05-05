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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: Laga Ulangan Penuh Emosi Menanti Putri KW di Istora

Rabu, 03 Juni 2026 – 04:04 WIB
Indonesia Open 2026: Laga Ulangan Penuh Emosi Menanti Putri KW di Istora - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani berhasil melangkah ke 16 besar Indonesia Open 2026 Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani membuka langkahnya di Indonesia Open 2026 dengan hasil meyakinkan.

Tunggal putri ranking enam dunia itu menang meyakinkan atas Sung Shuo Yun (Taiwan) dua gim langsung 21-13, 21-14 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hasil ini membawa Putri KW melangkah ke 16 besar Indonesia Open 2026.

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Selepas pertandingan, Putri menilai seluruh rencana yang telah dipersiapkan bersama tim pelatih dapat dijalankan dengan baik di lapangan.

"lhamdulillah hari ini semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala cedera, dan saya bisa mengeksekusi strategi yang sudah dirancang sebelumnya sampai akhir pertandingan," ucapnya.

Pada babak kedua, Putri KW sudah ditunggu laga yang lebih menantang. 

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Pemain kelahiran Tangerang itu kembali berhadapan dengan wakil Kanada Michelle Li, yang sempat mengalahkannya pada ajang Piala Uber 2026.

Pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi Putri KW untuk memperbaiki hasil sebelumnya. Dia pun mulai menyiapkan diri untuk menghadapi gaya permainan lawan yang dikenal cepat dan agresif.

Putri Kusuma Wardani membuka Indonesia Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Kini, ia sudah ditunggu laga revans

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TAGS   Putri KW  Indonesia Open 2026  Putri Kusuma Wardani  Indonesia Open  Michelle Li 
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