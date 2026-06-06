Indonesia Open 2026: Momen yang Lama Hilang Akhirnya Kembali Menghampiri Jonatan Christie

Sabtu, 06 Juni 2026 – 08:12 WIB

jpnn.com - Istora Senayan menjadi saksi kiprah Jonatan Christie di Indonesia Open 2026.

Jojo -sapaan Jonatan- memastikan tempat di empat besar seusai menghentikan perlawanan Yushi Tanaka (Jepang) denga skor 21-19, 24-22, Jumat (6/6/2026).

Keberhasilan itu menghadirkan perasaan spesial bagi Jojo. Peraih emas Asian Games 2018 itu mengaku bersyukur bisa kembali merasakan atmosfer semifinal Indonesia Open.

"Saya merasa sangat bersyukur bisa kembali bermain di semifinal. Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya mencapai fase ini di Indonesia Open, tepatnya ketika turnamen kembali digelar setelah masa pandemi," ucapnya.

Bukan hanya kemenangan yang membuat Jojo terkesan. Atmosfer Istora yang kembali dipadati penonton juga memberikan kesan mendalam baginya.

Menurut Jojo, antusiasme suporter yang memenuhi arena pertandingan mengingatkannya pada masa-masa awal berkarier sebagai pebulu tangkis profesional.

"Saat melihat suasana Istora seperti sekarang, saya seperti kembali ke masa ketika pertama kali bermain di sini."

"Saya merasakan antusiasme pecinta bulu tangkis Indonesia mulai kembali bergelora untuk mendukung para pemain," tambah suami Shania eks JKT48 itu.