Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Open 2026: Putri KW Hampir Membalikkan Keadaan, tapi Chen Yu Fei Berbuat Lain

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:23 WIB
Indonesia Open 2026: Putri KW Hampir Membalikkan Keadaan, tapi Chen Yu Fei Berbuat Lain - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani a.k.a Putri KW gugur di perempat final Indonesia Open 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Chen Yu Fei kembali menjadi momok bagi Putri Kusuma Wardani saat keduanya bertemu di perempat final Indonesia Open 2026.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), pemain yang beken disapa Putri KW itu menyerah dua gim langsung dengan skor 13-21, 20-22.

Hasil tersebut membuat Putri KW belum mampu mematahkan dominasi peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu.

Baca Juga:

Dari empat kali pertemuan, Putri masih belum menemukan cara untuk mengalahkan Chen.

Meski gagal melangkah ke empat besar Indonesia Open 2026, pemain kelahiran Tangerang itu ada perkembangan dalam penampilannya kali ini.

Putri menilai pertandingan sudah berjalan sesuai rencana, terutama pada gim kedua ketika mampu menekan lawan.

Baca Juga:

"Sebenarnya cukup puas dengan permainan saya, cara mainnya. Cuma memang di game kedua itu lumayan jauh banget saya unggul, yang buat saya kecewa apa ya, sedikit lagi saya bisa rubber game dan punya kesempatan untuk menang," ucapnya.

Kekalahan ini memang terasa menyakitkan karena Putri sebenarnya sempat berada di posisi yang sangat menguntungkan pada gim kedua.

Chen Yu Fei kembali menjadi momok bagi Putri Kusuma Wardani saat keduanya bertemu di perempat final Indonesia Open 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putri KW  Chen Yu Fei  Indonesia Open 2026  Putri Kusuma Wardani  Indonesia Open 
BERITA PUTRI KW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp