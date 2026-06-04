Indonesia Open 2026: Revans Tuntas, Putri KW Bidik Korban yang Belum Pernah Dikalahkan

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani membuktikan tekadnya untuk melakukan revans atas Michelle Li (Kanada) saat keduanya bertemu di 16 besar Indonesia Open 2026.

Kemenangan Putri KW didapat melalui perjuangan keras. Sempat kalah cukup telak 12-21 di gim pertama, pemain kelahiran Tangerang itu mampu bangkit dan merebut dua set berikutnya.

Putri KW akhirnya menutup laga dengan kemenangan 21-18, 21-16 dalam laga yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga: Putri KW Ketemu Chen Yu Fei di Top 8 Indonesia Open 2026

Selepas pertandingan, Putri mengakui dirinya sempat bermain terburu-buru pada gim pertama. Situasi itu dimanfaatkan Michelle untuk terus menambah perolehan poin.

Namun, kampiun Korea Masters 2024 itu merasa cukup puas akhirnya bisa melakukan revans atas Michelle, setelah sebelumnya kalah di Uber Cup 2026.

"Michelle Li memiliki serangan yang cukup menyulitkan. Di gim pertama saya juga banyak membuang poin (eror)."

"Akan tetapi, di gim kedua dan ketiga saya bermain lebih percaya diri. Untuk keseluruhan, saya cukup puas bisa revans atas Michelle di rumah sendiri," ucapnya.

Hasil ini membawa Putri KW melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026.