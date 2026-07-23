Indonesia Original Brand Award 2026, Apresiasi Merek Lokal yang Makin Kompetitif

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest dan Swanetwork menggelar Indonesia Original Brand (IOB) Award 2026 dan Indonesia Most Powerful Brands in Global Market 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (21/7).

Mengusung tema Strengthening Indonesian Local Brands for Domestic and International Competitiveness in the Tough and Challenging Market, ajang ini menjadi bentuk apresiasi bagi merek-merek asli Indonesia yang dinilai mampu menjaga daya saing di pasar domestik sekaligus memperluas kiprahnyadi pasar global.

Chairman SWA Media Group, Kemal E. Gani mengatakan Indonesia Original Brand Award 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-15.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei terhadap 5.000 responden di enam kota besar, yakni Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, yang dilakukan pada Maret–April 2026.

"Indonesia Original Brand bukan sekadar penghargaan, tetapi juga cerminan bagaimana merek-merek lokal terus meningkatkan daya saingnya. Merek yang mampu bertahan adalah yang relevan dengan kebutuhan konsumen, terus berinovasi, serta memiliki kepercayaan yang kuat di mata masyarakat," ujar Chairman SWA Media Group, Kemal E. Gani.

Melalui Indonesia Original Brand Award 2026, SWA Media Group berharap penghargaan ini dapat menjadi tolok ukur sekaligus penyemangat bagi merek-merek lokal untuk terus berinovasi, memperkuat kedekatan dengan konsumen, serta meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Di tengah persaingan yang semakin dinamis, merek lokal diharapkan mampu terus menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan dan menjadi kebanggaan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, SWA Media Group dan Business Digest juga menyerahkan penghargaan Indonesia Original Brand Award 2026 kepada para pemenang.