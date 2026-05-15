JPNN.com - Nasional - Humaniora

Indonesia Pasok Pupuk ke Australia, Mentan Amran Terima Telepon Julie Collins

Jumat, 15 Mei 2026 – 20:10 WIB
Mentan Andi Amran Sulaiman. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Australia berterima kasih kepada Indonesia atas dukungan pupuk di tengah situasi ketidakpastian global dan tekanan geopolitik dunia.

Apresiasi itu disampaikan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins melalui sambungan telepon kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Percakapan berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.

Mentan Amran mengatakan, pemerintah Australia menilai langkah Indonesia mengekspor pupuk memiliki arti penting dalam menjaga ketahanan sektor pertanian di kawasan.

“Menteri Pertanian Australia menyampaikan terima kasih karena Indonesia telah membantu menyuplai pupuk ke Australia di tengah tantangan geopolitik global. Ini menunjukkan Indonesia makin dipercaya dan diperhitungkan dalam menjaga stabilitas pangan kawasan,” ujar Mentan Amran, Jumat (15/5).

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung kebutuhan negara lain.

Ucapan terima kasih dari pemerintah Australia sebelumnya juga telah disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada Presiden Prabowo Subianto melalui komunikasi telepon. Hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kerja sama pangan antara kedua negara kini berkembang menjadi kemitraan strategis yang makin erat.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” kata Mentan Amran.

