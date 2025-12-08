Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Indonesia Productivity Summit 2025 Siap Digelar untuk Perkuat Produktivitas Nasional

Senin, 08 Desember 2025 – 14:59 WIB
Indonesia Productivity Summit 2025 Siap Digelar untuk Perkuat Produktivitas Nasional - JPNN.COM
Indonesia Productivity Summit 2025 siap digelar untuk memperkuat produktivitas dan daya saing nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Ikatan Alumni Teknik Industri ITB (IATI ITB) akan menyelenggarakan Indonesia Productivity Summit 2025, di JIEXPO Convention Centre and Theatre, pada 12 Desember nanti.

Agenda nasional ini bertujuan memperkuat Gerakan Produktivitas Indonesia sekaligus mendorong peningkatan daya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Driving Innovation, Productivity, and Human Capital: Indonesia’s Path to Global Competitiveness 2045,” forum ini dirancang sebagai platform kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

Baca Juga:

Ekosistem produktivitas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi fokus utama yang ingin dibangun melalui kolaborasi lintas sektor tersebut.

Acara akan dibuka dengan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, S.T., M.Si., yang akan menyampaikan perkembangan program peningkatan produktivitas nasional serta arah strategis yang tengah dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan.

Puncak agenda menghadirkan Keynote Speech dari Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., yang akan memberikan arahan mengenai penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan akselerasi transformasi industri sebagai fondasi peningkatan produktivitas nasional.

Baca Juga:

Sorotan lain dalam konferensi ini adalah sesi strategic sharing mengenai transformasi produktivitas nasional yang melibatkan sektor swasta, serta panel diskusi bertema “Accelerating Productivity Through People, Technology, and Industry Transformation.”

Pembicara berasal dari Microsoft Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA), Asian Productivity Organization (APO), dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Indonesia Productivity Summit 2025 siap digelar untuk memperkuat produktivitas dan daya saing nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Productivity Summit 2025  IATI ITB  Kemnaker  produktivitas pekerja 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp