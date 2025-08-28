Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025

Kamis, 28 Agustus 2025 – 07:42 WIB
Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: pbsi

jpnn.com - PARIS - Indonesia menyisakan sembilan wakil di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, yang Kamis (28/8) ini tiba di 16 Besar.

Dari sektor ganda campuran Indonesia masih punya Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, yang di 16 Besar akan menghadapi Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia).

Wakil Merah Putih di nomor ganda putri masih ada dua, yakni Febrina Kusuma/Amalia Pratiwi dan Lanny Mayasari/Siti Ramadhanti.

Dua ganda Indonesia itu akan menghadapi pasangan papan atas dunia.

Febrina/Amalia menantang Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea), sedangkan Lanny/Siti menghadapi Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Di nomor ganda putra ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang harus bertemu dengan unggulan pertama Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea). 

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga tak bertemu lawan ringan, ada duo Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Indonesia masih mempertahankan dua tunggal putrinya hingga hari ke-4 BWF World Championships 2025.

Adakah pemain Indonesia yang bisa masuk perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris?

TAGS   Kejuaraan Dunia BWF 2025  BWF World Championships 2025  Putri Kusuma Wardani  Alwi Farhan  Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu 
