Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kumamoto Masters 2024

jpnn.com - KUMAMOTO - Jonatan Christie memastikan selembar tiket 16 Besar Kumamoto Masters Japan 2024 Super 500, setelah mengalahkan tunggal putra tuan rumah Yushi Tanaka pada babak pertama yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Rabu (13/11). Jojo -panggilan Jonatan, menang 21-15, 21-11.

“Yushi pemain yang ulet, teliti dan tidak mudah untuk dimatikan, tipikal pemain Jepang. Tadi saya mengusahakan untuk terus menekan, bolanya tidak ada yang pasif, ada di mode menyerang,” kata Jojo.

Dia mengaku ingin fokus untuk melakoni pertandingan demi pertandingan di depan mata dan tidak terbebani dengan kesempatan untuk lulus atau tidak ke BWF World Tour Finals 2024 di Hangzhou, China, Desember.

"Saya tidak berpikir akan tampil di World Tour Finals. Kesempatan memang masih ada, tetapi saya tidak mau terfokus ke sana, apa pun yang terjadi minggu ini dan minggu depan, mari lakukan saja. Menikmati hari demi hari, setiap pertandingan di sini,” ujar juara All England Open 2024 itu.

Indonesia memiliki sembilan wakil di 16 Besar Kumamoto Masters Japan 2024.

Selain Jojo, ada empat pasangan ganda putra, yaitu Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.

Kemudian ada ada tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, serta dua pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (antara/jpnn)

Wakil Indonesia di 16 Besar Kumamoto Masters Japan 2024 Super 500

Jonatan Christie vs Rasmus Gemke (Denmark)

Gregoria Mariska Tunjung vs Ratchanok Intanon (Thailand)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang)

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Liu Kuang heng/Yang Po Han (Taiwan)

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Takoru Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korea)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin (Malaysia)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)