Indonesia Raih 4 Perak & 2 Perunggu dari Woodball SEA Games 2025, IWbA Minta Maaf

Senin, 15 Desember 2025 – 06:49 WIB

jpnn.com - Kegigihan Timnas Woodball Indonesia pada SEA Games 2025 Thailand berbuah 4 medali perak dan 2 medali perunggu.

Berlaga di lapangan golf Armada Angkatan Laut Kerajaan Thailand di Chonburi, Tim Merah Putih harus menghadapi tuan rumah yang menguasai lapangan pada olahraga bola kayu itu pada Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/11/2025).

Medali perak dari woodball SEA Games 2025 untuk Indonesia datang dari nomor tim stroke putra, tim fairway putra, tim stroke putri, dan tim fairway putri. Adapun medali perunggunya datang dari nomor single stroke putra dan single stroke putri.

Tim stroke putra Indonesia peraih medali perak woodball SEA Games 2025 terdiri atas Ahris Sumariyanto, M Indaka Pia Ramadhan, Ahmad Yopi Solpianda, I Putu Ari Kuncoro, Marga Nugraha Susilo, dan ?Ariska.

Di tim fairway putra, Indonesia diperkuat Surya Aditya Pratama, Rifqi Najmuddin Najib, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto, dan Gusti Putu Eddy Supriyadinata.

Adapun tim stroke putri Indonesia diperkuat Siti Masithah, Finda Tri Setianingrum, Febriyanti, Celsy Silviana, Aileen Chritabel Melati Putri, dan Falisha Galiana Noya. Selanjutnya ada Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Dwi Tiga Putri, Ni Luh Manik Purwati, Nur Hafifa Syarah, dan Nur'lzza Nova Mindayati yang memperkuat tim fairway putri.

Khusus dua perunggu woodball SEA Games 2025 untuk Indonesia dipersembahkan Marga Nugraha Susilo (single stroke putra) dan Febriyanti (single stroke putri). Para pemain woodball Indonesia pun menilai hasil itu belum sesuai harapan.

“Lega karena akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan walaupun hasilnya belum maksimal,” kata Febriyanti.