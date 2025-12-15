Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Indonesia Raih 4 Perak & 2 Perunggu dari Woodball SEA Games 2025, IWbA Minta Maaf

Senin, 15 Desember 2025 – 06:49 WIB
Indonesia Raih 4 Perak & 2 Perunggu dari Woodball SEA Games 2025, IWbA Minta Maaf - JPNN.COM
Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji (paling kiri berbaju putih) menyampaikan taklimat (briefing) kepada para atlet pembela Merah Putih di ajang woodball SEA Games 2025 yang dimainkan di lapangan golf Armada Angkatan Laut Kerajaan Thailand di Chonburi. Foto: JPNN.com

jpnn.com - Kegigihan Timnas Woodball Indonesia pada SEA Games 2025 Thailand berbuah 4 medali perak dan 2 medali perunggu.

Berlaga di lapangan golf Armada Angkatan Laut Kerajaan Thailand di Chonburi, Tim Merah Putih harus menghadapi tuan rumah yang menguasai lapangan pada olahraga bola kayu itu pada Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/11/2025).

Medali perak dari woodball SEA Games 2025 untuk Indonesia datang dari nomor tim stroke putra, tim fairway putra, tim stroke putri, dan tim fairway putri. Adapun medali perunggunya datang dari nomor single stroke putra dan single stroke putri.

Baca Juga:

Tim stroke putra Indonesia peraih medali perak woodball SEA Games 2025 terdiri atas Ahris Sumariyanto, M Indaka Pia Ramadhan, Ahmad Yopi Solpianda, I Putu Ari Kuncoro, Marga Nugraha Susilo, dan ?Ariska.

Di tim fairway putra, Indonesia diperkuat Surya Aditya Pratama, Rifqi Najmuddin Najib, I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Muhamad Khadiq, Alberthus Nathan Yusanto, dan Gusti Putu Eddy Supriyadinata.

Adapun tim stroke putri Indonesia diperkuat Siti Masithah, Finda Tri Setianingrum, Febriyanti, Celsy Silviana, Aileen Chritabel Melati Putri, dan Falisha Galiana Noya. Selanjutnya ada Ni Luh Made Tahlia Saraswati, Dwi Tiga Putri, Ni Luh Manik Purwati, Nur Hafifa Syarah, dan Nur'lzza Nova Mindayati yang memperkuat tim fairway putri.

Baca Juga:

Khusus dua perunggu woodball SEA Games 2025 untuk Indonesia dipersembahkan Marga Nugraha Susilo (single stroke putra) dan Febriyanti (single stroke putri). Para pemain woodball Indonesia pun menilai hasil itu belum sesuai harapan.

“Lega karena akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan walaupun hasilnya belum maksimal,” kata Febriyanti.

Kegigihan Timnas Woodball Indonesia pada SEA Games 2025 Thailand berbuah 4 medali perak dan 2 medali perunggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Woodball  Timnas Woodball Indonesia  Indonesia Woodball Association  IWbA 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp