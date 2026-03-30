Pendidikan

Indonesia Raih 6 Absolute Champion di Olimpiade Internasional STEMCO SAINS 2026 di Singapura

Senin, 30 Maret 2026 – 18:41 WIB
Indonesia Raih 6 Absolute Champion di Olimpiade Internasional STEMCO SAINS 2026 di Singapura - JPNN.COM
Sebanyak 71 peserta dari Indonesia turut berpartisipasi dalam Olimpiade Internasional STEMCO SAINS 2026 dan berhasil menorehkan prestasi membanggakan di berbagai kategori.

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia dalam ajang International STEMCO Science Olympiad 2026 yang digelar pada 28–30 Maret 2026 di Singapura.

STEMCO merupakan kompetisi untuk kategori sains melombakan bidang IPA untuk siswa kelas 1 sd kelas 8 dan bidang Fisika, Kimia dan Biologi untuk siswa kelas 9 samapi dengan kelas 12.

Dalam kompetisi yang pada tahap preliminary round diikuti oleh sekitar 46 negara, serta di babak global final diikuti oleh sekitar 300 peserta dari 11 negara, delegasi Indonesia berhasil meraih juara umum.

Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini diwakili oleh STEMCO Indonesia sebagai country representative, yang berada di bawah naungan Abak Academy sebagai mitra resmi di Indonesia sekaligus mitra STEMCO Global di Indonesia.

Sebanyak 71 peserta dari Indonesia turut berpartisipasi dalam kompetisi ini dan berhasil menorehkan prestasi membanggakan di berbagai kategori.

Indonesia berhasil meraih 6 Absolute Champion dari total 14 Absolute Champion yang diperebutkan, sehingga mengantarkan Indonesia sebagai juara umum dalam kompetisi ini.

Sejumlah peserta Indonesia yang meraih penghargaan tertinggi Gold & Absolute Champion di antaranya adalah Jourell Anderz Ho (Science 3) dari SD Kalam Kudus Bali, Kirana Moelya Briliani (Science 4) dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta, Rafa Hafidz Wimbardi (Science 8) dari SMP Negeri 27 Jakarta Timur.

Kemudian Sulthan Akillica Dunyev (Physics 9–10) dari SMP Progresif Bumi Shalawat, Sulthan Maulana Akbar Nasution (Biology 9–10) dari SMA Labschool Kebayoran, serta Timothy Evan Widarsono (Biology 11–12) dari SMAK St. Louis 1 Surabaya.

Sebanyak 71 peserta dari Indonesia turut berpartisipasi dalam kompetisi ini dan berhasil menorehkan prestasi membanggakan di berbagai kategori.

